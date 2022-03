Usa: i turisti sono tornati a New York, ma cinesi grandi assenti

(ANSA) - NEW YORK, 31 MAR - I turisti sono tornati a New York. Secondo gli ultimi dati diffusi da NYC & Company, l'ente che si occupa della promozione turistica della Grande Mela, nel 2021 ci sono stati 33 milioni di visitatori mentre si stima che entro il 2022 il numero arriverà a 56 milioni, circa dieci milioni in meno rispetto ai livelli pre pandemia. NYC & Company stima anche che nel 2022 ci sarà un incremento del 70% di turisti in generale con circa 8 milioni provenienti dall'estero, in particolare dall'Europa. Tuttavia grandi assenti sono i cinesi, ai quali non è ancora concesso uscire al di fuori dei confini della Cina. Secondo quanto scrive il New York Times la loro assenza pesa sull'economia della città perché sono una tipologia che tende verso soggiorni più lunghi e spende anche di più. Al momento si sta cercando di colmare il vuoto con visitatori provenienti da Messico, Brasile e Australia. Per quanto riguarda gli arrivi dall'Italia, secondo quanto ha riferito NYC & Company all'ANSA, il numero sta salendo significativamente. "Entro il 2022 - ha spiegato Chris Heywood, vice presidente esecutivo global communications di NYC & Company - sono attese 317 mila presenze, per il 2023 stimiamo 473 mila. Nel 2021 erano solo 52 mila". Il sindaco Eric Adams ha inoltre appena stanziato dieci milioni di dollari per attività di promozione della città ed è anche stata lanciata la nuova campagna 'Get Local NYC' per invogliare I turisti a visitare tutte e cinque le municipalità e non sono Manhattan. Infine si stima che il 2023 sarà l'anno in cui si avrà lo stesso numero di turisti pre pandemia. (ANSA).