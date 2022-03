Ucraina: M5S, dietrofront governo su armamenti grazie a noi

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Il dietrofront del governo, del ministro Guerini e del premier Draghi, a fronte della nostra determinazione è il segno convincente che la battaglia del M5S muove da una posizione di buon senso. E' il segno che per i cittadini rimane prioritaria la tutela di famiglie e imprese". Così il M5s in una nota dove si sottolinea: "Fino a ieri tutti a dire che l'impegno con la Nato al 2024 non si poteva discutere. Oggi finalmente tutti possiamo convenire, grazie al M5S, che questo obiettivo è tendenziale e va graduato ben oltre il 2024, in termini compatibili con il quadro di finanza pubblica e con le priorità economiche e sociali". (ANSA).