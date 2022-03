Ucraina: Mosca, Kiev mette a rischio la libertà di religione

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 31 MAR - "Una violazione del diritto della libertà di religione": così l'ambasciata russa presso la Santa Sede definisce la proposta di legge di Kiev per "vietare", come scrive Ria Novosti, le attività del Patriarcato di Mosca in Ucraina. Vladimir Legoyda, presidente del dipartimento sinodale per i rapporti tra Chiesa, società e media del Patriarcato di Mosca, ha affermato che "l'adozione di progetti di legge volti all'eliminazione" della presenza del Patriarcato di Mosca in Ucraina "comporterebbe un aggravamento della crisi e provocherebbe un nuovo scontro civile". La legge potrebbe prevedere anche la confisca dei beni. (ANSA).