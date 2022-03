Scala: Netrebko torna in scena il 27 maggio con un recital

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Tornerà alla Scala il 27 maggio Anna Netrebko, il soprano russo che aveva annunciato dopo l'invasione dell'Ucraina di volersi prendere qualche tempo via dalle scene rinunciando alle recite di Adriana Lecouvreur in programma dal 9 marzo. Netrebko farà il suo ritorno sulle scene il 25 maggio con un recital alla sala Pierre Boulez di Parigi a cui seguirà due giorni dopo un bis alla Scala di Milano. Insieme a lei il mezzo soprano Elena Maximova, il violinista Giovanni Andrea Zanon e il pianista Malcolm Martineau. I biglietti per lo spettacolo della Scala saranno in vendita dalle 12 del 13 aprile. Negli impegni annunciati sul suo sito, ha poi incluso una serie di concerti insieme al marito, il tenore Yusif Eyvazov con tappe a Lucerna, Vienna, Regensburg e al teatro Real di Madrid. La prima opera in programma è la Turandot all'Arena di Verona dal 4 agosto sempre con il marito. (ANSA).