Agcom: Capitanio (Lega) eletto commissario dalla Camera

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - La Lega mantiene un posto nell'Agcom. L'Aula della Camera ha infatti eletto il deputato leghista come componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al posto dello scomparso, eletto dal Parlamento nell'estate del 2020 in quota Lega. Capitanio ha ricevuto 221 voti, 10 sono risultati i dispersi e 170 le schede bianche, senza astenuti. È stato proclamato fra gli applausi dell'Aula. (ANSA).