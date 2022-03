Draghi sente Putin,pronti a aiutare pace,serve de-escalation

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - C'è stata nel pomeriggio un colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin. Durante il colloquio, durato un'ora, il premier ha ribadito la disponibilità del governo italiano a contribuire al processo di pace, in presenza di chiari segni di de-escalation da parte della Russia, sottolineando l'importanza di stabilire quanto prima un cessate il fuoco per proteggere la popolazione civile e sostenere lo sforzo negoziale. Nel corso della telefonata, inoltre, il capo del Cremlino ha descritto il sistema dei pagamenti del gas russo in rubli. Il premier Mario Draghi e il presidente della federazione russa Vladimir Putin hanno infine concordato sull'opportunità di mantenersi in contatto. (ANSA).