Attacco a Bnei Brak, Haniyeh (Hamas) si felicita

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 MAR - Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha elogiato il palestinese che ieri a Bnei Brak (Tel Aviv) ha ucciso quattro passanti e un agente di polizia prima di essere abbattuto a sua volta. "Siamo fieri del popolo palestinese e dei combattenti della libertà della nostra Nazione per questo attacco eroico che ha colpito Israele", ha affermato Haniyeh secondo il sito Ynet. La scorsa notte Hamas aveva già espresso tripudio per il nuovo attacco in una città israeliana, il terzo del genere in una settimana. Hamas ha inoltre criticato la condanna dell'attentato di Bnei Brak giunta nel frattempo dal presidente palestinese, Abu Mazen: "Così facendo si è posto al di fuori della linea nazionale", ha commentato Hamas. (ANSAmed).