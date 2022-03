Ucraina: capo Aiea loda personale centrale nucleare nel Sud

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Ho ringraziato il personale della centrale nucleare di Konstantinovka, nell'Ucraina meridionale, per la loro resistenza e resilienza durante questi tempi estremamente difficili. Il personale di tutti gli impianti nucleari dell'Ucraina merita pieno rispetto e ammirazione per aver mantenuto i siti in funzione in modo sicuro in mezzo al conflitto". Lo scrive su Twitter il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, che oggi è in visita alla centrale nucleare di Konstantinovka per fornire "assistenza tecnica" sulla sicurezza tenendo conto dei timori di pericolosi incidenti. (ANSA).