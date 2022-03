Ucraina: Lamorgese; flusso cala, 5.600 in centri accoglienza

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Si registra un rallentamento del flusso dei profughi ucraini verso l'Europa: si è passati da 200mila a 40mila al giorno. In Italia, alla data di ieri, sono 75mila. Di questi 5.600 sono inseriti nei sistemi d'accoglienza Cas (5.300 persone) e Sai (299). Le domande di protezione sono state finora circa 750, un dato che "riflette la speranza ucraini di rientrare in Patria dopo il termine delle ostilità". Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in audizione al Comitato Schengen. (ANSA).