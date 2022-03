Dl Ucraina: governo accoglie odg FdI su spese militari

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il governo accoglie l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia che lo impegna a raggiungere la soglia del 2 per cento per quanto riguarda le spese militari senza richiesta di voto. E' quanto avvenuto in commissione Esteri e Difesa del Senato dove è all'esame il dl Ucraina. Il provvedimento dovrebbe arrivare in Aula giovedì con la fiducia. (ANSA).