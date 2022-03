Kiev, fatta abbastanza strada per incontro Zelensky-Putin

(ANSA) - NEW YORK, 29 MAR - E' stata fatta abbastanza strada per un incontro fra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin. Lo afferma il negoziatore ucraino Mykhaylo Podolyak, citato dall'agenzia Bloomberg. "Vogliamo un meccanismo internazionale di garanzie di sicurezza in cui i Paesi garanti agiscano in modo simile all'articolo 5 della Nato, e ancora più fermamente". Lo ha detto David Arakhamia, uno dei negoziatori ucraini dopo i colloqui a Istanbul. (ANSA).