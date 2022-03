Eurovision Song, deciso l'ordine di uscita delle semifinali

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Apre l'Albania, chiude la Repubblica Ceca: la definizione dell'ordine di uscita delle semifinali è un nuovo passo verso l'Eurovision Song Contest 2022, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio, in diretta su Rai1, Radio 2 e RaiPlay. Dopo l'Allocation Draw che - lo scorso 25 gennaio - ha deciso con un'estrazione a sorte i Paesi in gara nella prima e nella seconda semifinale - il 10 e il 12 maggio - è stato ora stabilito l'ordine di uscita: 17 nella prima e 18 nella seconda semifinale. Ai Paesi qualificati dopo le semifinali si aggiungeranno i cosiddetti Big Five - Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito - che accedono direttamente alla finale del 14 maggio e hanno diritto di voto anche nelle semifinali: Italia e Francia nella prima, Regno Unito, Spagna e Germania della seconda. A fare da padroni di casa sul palco dell'Eurovision Song Contest 2022 - evento musicale più atteso d'Europa nel segno di "The Sound of Beauty" - i tre speciali conduttori dell'evento: Laura Pausini Alessandro Cattelan e Mika. I biglietti per assistere all'Eurovision Song Contest, a Torino, saranno messi in vendita dal 7 aprile. (ANSA).