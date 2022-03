Vaticano: scuole cattoliche, rispetto Chiesa o dimissioni

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 29 MAR - Nell'assunzione di insegnanti e altro personale nelle scuole cattoliche si deve tenere conto dell' "identità" peculiare di questi istituti e gli addetti che non la rispettano possono essere licenziati. Lo indica il Vaticano in una 'Istruzione' sulle scuole cattoliche. "In una scuola cattolica, infatti, il servizio dell'insegnante è munus e ufficio ecclesiale". "Qualora la persona assunta non si attenga alle condizioni della scuola cattolica e della sua appartenenza alla comunità ecclesiale, la scuola prenda le misure appropriate. Può essere disposta anche la dimissione, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso", sottolinea la Congregazione per l'educazione cattolica. (ANSA).