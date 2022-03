Conte, su spese militari no a fughe avanti nel Def

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Sulle spese militari "non può essere assolutamente che il governo non ci ascolti e che nel Def ci siano quelle fughe in avanti che abbiamo sentito negli scorsi giorni: abbiamo il diritto di farci ascoltare perché rappresentiamo una parte importante del paese". Così il leader M5s Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine della plenaria dei Comitati M5s. (ANSA).