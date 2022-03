Antitrust: sanzione 1,2 mln a Iliad, poco chiara su 5G

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato, per 1,2 milioni di euro, Iliad Italia S.r.l. a seguito, come si legge in una nota, "dell'omissione e/o la formulazione ingannevole di informazioni essenziali sulle offerte di telefonia mobile - che includono servizi con tecnologia 5G - e per la formulazione ingannevole di un messaggio promozionale relativo ad una di queste offerte". Secondo l'Autorità "l'operatore ha pubblicizzato alcune offerte di telefonia mobile omettendo o fornendo con poca chiarezza informazioni sulle condizioni indispensabili per usufruire della tecnologia 5G". (ANSA).