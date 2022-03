Brasile, Bolsonaro ricoverato per un malore

(ANSA) - BRASILIA, 29 MAR - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato ieri in un ospedale militare a Brasilia per accertamenti medici dopo un malore. Lunedì sera Bolsonaro era assente a un evento organizzato dal Partito Repubblicano durante il quale era stata annunciata la sua presenza. "Sono sicuro che il presidente stia bene, gli stanno solo facendo degli esami, ecco perché non è qui", aveva spiegato il presidente del partito, Marcos Pereira. (ANSA).