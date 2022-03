Fico, serve Ue dell'energia, fare maggiormente sistema

(ANSA) - TRIESTE, 28 MAR - Serve "una Unione europea dell'energia e quindi fare maggiormente sistema. Penso in generale alla necessità di cementare politicamente la nostra Unione sotto diversi aspetti". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Ue, a Kranj (Slovenia). Fico ha rimarcato "la centralità dei parlamenti" che in tempo di difficoltà straordinarie, "hanno dimostrato essere punti di riferimento" e che con "ascolto costante delle istanze dei cittadini, impegno a dare risposte adeguate e innovazione potranno fortificare quel legame di fiducia essenziale per la vitalità della democrazia". (ANSA).