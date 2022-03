Oscar: omaggio al Padrino con standing ovation

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAR - Gli Oscar hanno reso omaggio al "Padrino" per i 50 anni dall'uscita del primo film della trilogia nelle sale: una standing ovation ha accolto Francis Ford Coppola e le due star della saga dei Corleone, Al Pacino e Robert de Niro, sul palco dei premi dell'Academy. Coppola ha dedicato "dal profondo del cuore" l'omaggio a due persone che non ci sono piu': lo scrittore Mario Puzo e il produttore Robert Evans con cui era stato a lungo ai ferri corti durante la realizzazione dei film. (ANSA).