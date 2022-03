Israele: Isis rivendica attentato Hadera

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - L'Isis ha rivendicato l'attacco di ieri ad Hadera, nel centro di Israele, in cui sono rimasti uccisi due agenti di polizia. Lo soi legge in un comunicato rilasciato dal sito di propaganda islamista Amaq. "Due membri delle forze di polizia (di Stato) ebraiche sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti in un attacco di commando", ha affermato l'Isis. (ANSA).