Elon Musk: Putin è molto più ricco di me

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAR - "Ritengo che Vladimir Putin sia significativamente più ricco di me", afferma Elon Musk in un'intervista a Business Insider. Dicendosi "sorpreso" dal fatto che "ai nostri tempi" ci sia ancora una guerra, il miliardario visionario spiega come a suo avviso il "governo americano abbia fatto" per l'Ucraina "più di quanto la gente possa realizzare". Sul fronte dell'energia, Musk osserva come il nucleare sia in questo momento centrale perché è il modo più veloce di produrla. "Voglio essere chiaro: non solo non si devono chiudere gli impianti nucleari, ma devono essere riaperti quelli che sono già chiusi", secondo il fondatore di Tesla. (ANSA).