Gas: Draghi, non ci aspettiamo riduzioni forniture

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Confermo quello che ho detto ieri: questa viene considerata una violazione dei contratti che specificano che i pagamenti sono in euro e dollari. Ora la commissione vedrà gli aspetti legali. Non ci aspettiamo una riduzione delle forniture" di gas dalla Russia. Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, al termine dell'Eurosummit a Bruxelles parlando dell'ipotesi che la Russia punti ad essere pagata in rubli per le sue forniture di gas . (ANSA).