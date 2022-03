Germania: indice fiducia Ifo colla a marzo con Ucraina

(ANSA) - BERLINO, 25 MAR - A causa della guerra in Ucraina, in Germania crolla l'indice che misura la fiducia dei manager tedeschi a marzo: l'Ifo è calato a 90.8 punti, dai 98.5 di febbraio. Il risultato è inferiore al consensus che si aspettava una flessione a 94,2. In forte calo anche l'indice sulle aspettative, sceso da 98,4 a 85,1, ai minimi da maggio 2020, e decisamente più basso rispetto al livello di 92 atteso dal consensus. "Il sentimento nell'economia tedesca è collassato", ha dichiarato il presidente dell'Ifo Clemens Fuest. "Le aziende in Germania si attendono tempi difficili". (ANSA).