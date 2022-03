++ Colloquio Biden-Draghi, impegno a sostenere Ucraina ++

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAR - Joe Biden ha parlato, a margine dei lavori del G7, con il premier Mario Draghi di Russia e Ucraina. Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che i due leader hanno discusso l'impegno condiviso per continuare a ritenere la Russia responsabile per le sue azioni in Ucraina e per sostenere il governo e la popolazione. (ANSA).