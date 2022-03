Ucraina: Lamorgese, accolti 277 minori non accompagnati

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Sono inseriti nel nostro sistema d'accoglienza 277 minori ucraini non accompagnati: 192 in famiglie autorizzate dal Tribunale per i minorenni e 82 in strutture sempre autorizzate dal Tribunale". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo al question time del Senato. "C'è l'esigenza - ha sottolineato il ministro - di ottenere un completo censimento del fenomeno, soprattutto incrementando i controlli alle frontiere per evitare zone d'ombra che favoriscano interessi e traffici criminali. Tutti i minori che varcano la frontiera vengono identificati ed a loro è stato garantito l'accesso alle attività scolastiche: sono più di 5mila ucraini che hanno già avuto primo contatto con le istituzioni scolastiche". (ANSA).