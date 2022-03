Benzina: Codacons, a Cagliari prima class action su rincari

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAR - Contro il caro-carburante parte da Cagliari la prima azione collettiva del Codacons che aveva già annunciato l'intenzione di procedere contro "le speculazioni sui prezzi di benzina e gasolio". La Procura del capoluogo sardo, infatti, a seguito di esposto presentato dall'associazione dei consumatori, ha avviato una indagine per "verificare possibili illeciti alla base dei rincari dei listini che hanno portato nelle ultime settimane benzina e gasolio a costare il 50% in più rispetto allo scorso anno - spiega - Rialzi non giustificati né dalle quotazioni del petrolio, né da tagli nelle forniture presso i distributori". (ANSA).