Letta,su spese militari discuteremo e troveremo soluzioni

(ANSA) - RICCIONE, 24 MAR - "Non credo che ci saranno problemi su questi temi. Sono convinto che parlando e discutendo troveremo le soluzioni. Questo è un momento in cui c'è bisogno di essere molto uniti e molto determinati e sono convinto che si troveranno le soluzioni" Così, a margine del 17/o Congresso nazionale dell'Anpi in corso a Riccione, il segretario del Pd, Enrico Letta ha replicato a chi gli chiedeva se vi possano essere problemi all'interno del Governo nel caso in cui il Movimento 5 Stelle non abbia intenzione di votare l'aumento delle spese militari. (ANSA).