C.destra:Lupi, Cav lo inventò, tornare a quello spirito

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Davanti abbiamo delle sfide importanti, non solo le prossime amministrative. Non è pensabile che i leader non si incontrino in momenti come questo. Ma noi non demordiamo perché siamo lealmente nel centrodestra". Lo ha detto il leader di Noi con l'Italia Maurizio Lupi durante l'assemblea del partito, intitolata "Il lavoro al centro, oggi più che mai la sfida dello sviluppo". Secondo Lupi bisogna "riscoprire le ragioni della diversità all'interno del centrodestra. Chi ha inventato il centrodestra, colui che nel 1994 ha salvato questo paese, le sue tradizioni politiche, Silvio Berlusconi, ebbe l'intuito di mettere insieme due visioni della politica opposte: il federalismo di Bossi e An che faceva dell'identità nazionale uno dei suoi punti di forza. Riuscì a capire che quelle differenze potevano essere una ricchezza per la coalizione, per tornare a governare l'Italia. Noi non dobbiamo avere la testa rivolta verso il passato, ma dalla storia dobbiamo imparare per vivere il presente e proiettarci nel futuro. Lo dico anche ai nostri amici leader del centrodestra che avendo più consenso elettorale hanno la responsabilità di guardare a questa storia se si vuol tornare a governare l'Italia e se si vuol lavorare nell'interesse del Paese", ha aggiunto. (ANSA).