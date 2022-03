Zelensky, i russi usano bombe al fosforo in Ucraina

(ANSA) - BRUXELLES, 24 MAR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa la Russia di "usare bombe al fosforo" in Ucraina. Nel suo intervento alla Nato Zelensky ha chiesto alla Alleanza Atlantica "aiuti militari senza restrizioni". In mattinata si era rivolto anche al Parlamento svedese affermando che l'Ucraina merita di essere "membro a pieno titolo" dell'Unione europea. "Non stiamo combattendo solo per il popolo ucraino, ma per la sicurezza dell'Europa e abbiamo dimostrato che meritiamo di essere un membro a pieno titolo dell'Ue". (ANSA).