Unicef, da inizio guerra in Ucraina sfollato un bimbo su 2

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Un bambino ucraino su 2 è stato sfollato da quando la Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio, secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia. Lo dice alla Cnn il portavoce dell'Unicef James Elder. "Dall'inizio della guerra un mese fa, su ogni bambino e bambina del paese, uno su due ha dovuto abbandonare le proprie case. È una situazione che non abbiamo mai visto prima, non a memoria d'uomo, ed è quasi impossibile da affrontare", ha detto Elder. (ANSA).