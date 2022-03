Iran, 'accordo sul nucleare è più vicino che mai'

(ANSA) - ISTANBUL, 24 MAR - "Siamo vicini al raggiungimento di un accordo più che in qualsiasi altro momento". Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, come riporta l'agenzia Irna, durante una conferenza stampa congiunta a Damasco con l'omologo siriano Faisal Mekdad parlando dei colloqui per rilanciare l'accordo sul nucleare in corso, dal 29 novembre, a Vienna, a cui partecipano Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania oltre che alla Repubblica islamica. Il ministro iraniano ha fatto sapere che Teheran ha inviato agli Usa delle proposte tramite la mediazione dell'Ue e se Washington adotterà un atteggiamento "realistico" sarà possibile trovare un accordo in tempi brevi. Durante la visita ufficiale in Siria, Amirabdollahian ha incontrato anche il presidente Bashar al Assad. (ANSA).