Pnrr: Draghi, non va ripensato, ma tema costi da affrontare

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Un ripensamento del Pnrr? No, non occorre nelle sue scadenze e nei suoi obiettivi. Il piano è cruciale per aumentare la crescita permanentemente". "Ci sono alcuni aspetti del Pnrr che vanno affrontati" come "l'aumento costi" e dei "prezzi delle materie prime. E' in corso" su questo una "discussione in commissione Ue". Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle repliche alla Camera in vista del Consiglio europeo. (ANSA).