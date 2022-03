Ucraina: Tajani, Fi ci sarà per Zelensky, è pro occidente e Nato

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Forza Italia sarà presente per l'intervento del presidente ucraino Zelensky, e chi dovesse mancare lo farà perchè "in missione, non per disertare". Lo dice Antonio Tajani, vice presidente di Fi, a Radio Anch'io. Mancheranno alcuni ex 5 stelle ora in Fi, ma "non è quella la nostra linea politica. La nostra collocazione è chiara: con l'occidente, la Nato, l'Ucraina", conclude Tajani. (ANSA).