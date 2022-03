Danti (Iv), disinformazione russa anche per Referendum 2016

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - La disinformazione russa "è presente nel nostro Paese da anni. L'obiettivo è da sempre la disgregazione dell'Ue. Ci sono stati finanziamenti anche in momenti politici significativi, lo abbiamo visto con la Brexit ma anche in Italia con il referendum 2016". Lo ha detto l'eurodeputato di Italia Viva, Nicola Danti, in diretta a Radio Leopolda alla trasmissione renew Europe. (ANSA).