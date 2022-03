Separatisti Donetsk, almeno 7 giorni per prendere Mariupol

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Potrebbe non bastare una settimana per prendere il controllo della città ucraina di Mariupol. Lo ha detto il capo dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin, citato da Interfax. "Non sono così ottimista sul fatto che bastino due o tre giorni o anche una settimana per chiudere la questione. Sfortunatamente no, la città è grande", ha detto. (ANSA).