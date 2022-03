Ucraina: Garavini (Iv), doverosa revoca delle onorificenze

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "La revoca delle onorificenze ad Alexei Paramonov è un atto doveroso dopo che l'alto dirigente russo ha duramente minacciato il nostro Paese di ritorsioni in caso di nuove sanzioni, attaccando il ministro della difesa Guerini, a cui rinnovo tutta la nostra solidarietà. Sulle interferenze e sulle relazioni della propaganda russa che per anni ha foraggiato la disinformazione di matrice sovranista nel nostro paese abbiamo chiesto una commissione di inchiesta già all'inizio di questa legislatura. Ci hanno detto di no proprio quello stesso asse gialloverde che ha portato all'apice i rapporti con il Cremlino. Ecco perché preoccupano e non sono da minimizzare le fronde di parlamentari filoPutin: è intollerabile il silenzio dei vertici grillini rispetto a queste posizioni interne al M5S". Lo afferma Laura Garavini di Iv. (ANSA).