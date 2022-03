Zelensky chiede all'Ue lo stop del commercio con la Russia

(ANSA) - KIEV, 21 MAR - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha chiesto all'Europa di fermare tutti gli scambi commerciali con la Russia. In un video il presidente ucraino ha invitato i leader europei a cessare tutti gli scambi commerciali con la Russia per fare pressione su Mosca e fermare l'attacco militare. "Per favore non sponsorizzate le armi di guerra della Russia. Niente euro per gli occupanti. Chiudete loro tutti i vostri porti. Non esportate loro le vostre merci. Negate le risorse energetiche. Spingete perché la Russia lasci l'Ucraina", ha detto Zelensky. (ANSA).