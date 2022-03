Cinema: incassi, The Batman si laurea film più visto

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - The Batman il film distribuito da Warner Bros, sul supereroe diretto da Matt Reeves, con protagonisti Robert Pattinson e Zoe Kravitz , si laurea ufficialmente terzo incasso assoluto nella classifica Cinetel dei film piu' visti nelle sale italiane prima di raggiungere i 8.395.589 di euro totali. Ma ancor più che nel sabato tanto importante per il film da record di Matt Reeves, sono i risultati di domenica 20 marzo che testimoniano un risultato notevole del secondo in classifica: il Corro da te di Riccardo Milani, con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. A distanza, l'incantevole Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson che mantiene la terza posizione. Alle loro spalle, gli altri, da Moonfall a Uncharted, da Assasino sul Nilo con Kenneth Branagh, regista e protagonista nei panni di Hercule Poirot, l'investigatore nato dalla fantasia di Agatha Christi a chiudere la top ten 'C'era una volta il crimine', la commedia di Massimiliano Bruno. Ieri, domenica 20 marzo 2022, l'incasso totale è stato di 1.297.619 euro, le presenze 186.414 e le sale 2.978. Nel weekend, invece, l'incasso è stato di 3.640.341 euro (-21,78% rispetto al weekend precedente), le presenze 529.921 e le sale 3.065. Questi i dati della top ten Cinetel nel weekend compreso tra il 17 e il 20 marzo. (ANSA).