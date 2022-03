Mario Biondi, Romantic è il mio disco più personale

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Il mio disco più personale". Così Mario Biondi parla di "Romantic", il suo nuovo album uscito oggi dedicato all'amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all'amore per i genitori e i figli (lui ne ha ben nove). E non a caso ha scelto di inserire, tra i 6 brani inediti e 9 rivisitazioni di standard dal repertorio internazionale, anche "Tu Malatia" in lingua siciliana cui il crooner è molto legato perché scritto dal padre Stefano Biondi. Un disco sull'amore, mentre alle porte di casa infuria la battaglia. E l'Europa e il mondo intero vivono incertezza e paura. "Non è facile pubblicare un album in questo momento. Mi sento abbastanza angosciato, triste, pieno di domande e perplessità. Ho tanti amici tra Russia e Ucraina e con alcuni non riesco più a mettermi in contatto da giorni", racconta Biondi che quei luoghi - Kiev, Odessa, Leopoli - li conosce bene per averli frequentati da artisti in concerti e festival. "Gli ucraini sono un popolo molto ospitale, con un forte senso della patria. E' un dolore vedere cosa sta succedendo". Nei giorni scorsi il cantante aveva in calendario anche un concerto a Mosca, che ha deciso di cancellare. "La mia non è stata un'azione sovversiva nei confronti dei miei amici russi. Non ci sembrava il caso di andare a fare festa. E non si può generalizzare: non tutti i russi vogliono la guerra. Putin non è il popolo russo". Tornando al disco, Romantic è "un progetto eterogeneo, nel quale il jazz si sposa con il il soul, il classico con il napoletano: tante sfaccettature dei miei ascolti". Dei sei inediti quattro sono in inglese (Romantic Song, If I love you, Loneliness, Prisoner), uno in italiano (Fino all'ultimo respiro scritto da Maurizio Fabrizio) e uno in napoletano Ricuordate con Lina Sastri, la sola ospite del progetto. Il 30 marzo Mario Biondi partirà con la prima parte del tour internazionale, poi dal 5 maggio prenderà poi il via il tour teatrale in Italia. (ANSA).