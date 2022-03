Hit parade, in vetta Paky con album Salvatore

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Debutto in vetta alla classifica Fimi-Gfk degli album più venduti per Paky, con l'album d'esordio "Salvatore" - il racconto della sua vita e della sua anima in diciassette tracce - che ha totalizzato oltre 50 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali. Il rapper di Rozzano, unica new entry della settimana, ha anche esordito al secondo posto degli album più ascoltati al mondo su Spotify nelle prime 72 ore dall'uscita. Sul podio si scambiano, rispetto a una settimana fa, Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare, secondo, e Rkomi con il disco dei record Taxi Driver, terzo. Stabile al quarto posto il vincitore del festival Blanco con Blu Celeste, che precede Oro Blu del rapper genovese Bresh, scivolato dalla vetta in quinta posizione. Marracash rimane sesto con Noi, Loro, Gli altri, mentre risale di due posizioni La ragazza del futuro di Cesare Cremoni, che conquista il primo posto tra i vinili. Mantiene l'ottava posizione Elisa con l'album dalla doppia anima italiana e inglese Ritorno al Futuro/ Back to the Future. Chiudono la top ten X2 di Sick Luke e Teatro D'Ira - Vol. I dei Maneskin. La classifica dei singoli parla ancora sanremese con Mahmood & Blanco e la loro Brividi, in testa per la settima settimana consecutiva. (ANSA).