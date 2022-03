Ucraina: Zelensky alla Knesset anche su schermo in piazza

(ANSA) - TEL AVIV, 18 MAR - Il discorso di Volodymyr Zelensky alla Knesset di domenica prossima alle 18 (ora locale) sarà diffuso anche su un mega schermo a Tel Aviv. Lo ha fatto sapere il sindaco Ron Huldai in risposta ad una richiesta avanzata dall'ambasciatore ucraino Yevgen Korniychuk e dall'associazione in Israele 'Amici dell'Ucraina'. Intanto proseguono i preparativi alla Knesset per il discorso che il presidente Zelensky pronuncerà ai deputati e ministri israeliani collegati da remoto. All'evento dovrebbe prendere parte - secondo i media - anche il premier Naftali Bennett. I preparativi sono complicati dal fatto che la Knesset a Gerusalemme è attualmente chiusa per lavori nel palazzo e per questo i tecnici - hanno aggiunto le stesse fonti - stanno approntando una linea sicura. L'annunciato intervento di Zelensky ha creato tensioni con la Russia. L'ambasciatore russo in Israele Anatoly Victorov ha visto, in un incontro definito dai media 'teso', il presidente della Knesset Micky Levy al quale ha detto che il suo Paese si aspetta da Israele "un comportamento piu' equilibrato". Victorov ha anche suggerito a Levy che i deputati israeliani ricevano in parallelo un aggiornamento da parte di parlamentari russi. (ANSA).