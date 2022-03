Covid: risalgono a 4.365 i nuovi casi in Cina, 2.388 interni

(ANSA) - PECHINO, 18 MAR - La Cina ha visto i suoi nuovi casi di Covid-19 risalire giovedì a 4.365 contro i 2.627 di mercoledì: lo riferito la Commissione sanitaria nazionale, secondo cui sono 2.388 i contagi a trasmissione locale (da 1.226), 73 le infezioni importate (da 91) e 1.904 i portatori asintomatici (da 1.310). Dei nuovi casi di trasmissione domestica, 1.834 fanno capo alla provincia del Jilin, 113 al Fujian, 74 al Guangdong e 61 sia a Tianjin sia allo Shandong, mentre i contagi residui sono suddivisi in 16 altre regioni come Shanghai e Liaoning. Presiedendo una riunione del Comitato permanente del Politburo, il massimo organo decisionale del Partito comunista, il presidente Xi Jinping ha confermato ieri le politiche sulla 'tolleranza zero' contro il Covid-19 segnalando però alcune modifiche a causa dell'economia sempre più sotto pressione. Xi, infatti, si è impegnato a ridurre l'impatto sulla crescita delle misure draconiane finora seguite assicurando che la Cina "cercherà di ottenere il massimo effetto di prevenzione e controllo al minor costo, e di ridurre al minimo l'impatto dell'epidemia sullo sviluppo economico e sociale". (ANSA).