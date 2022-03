Mattarella, spirito sacrificio italiani patrimonio prezioso

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Lo spirito di sacrificio, la consapevolezza di sentirsi responsabili gli uni degli altri, che la stragrande maggioranza dei nostri concittadini ha dimostrato di possedere, costituiscono un patrimonio prezioso per le sfide che il Paese si trova ad affrontare, da non disperdere". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus. (ANSA).