++ Usa: video shock, uomo arrestato muore come George Floyd ++

(ANSA) - WASHINGTON, 17 MAR - Spunta un altro video shock in Usa sulla brutalita' della polizia, un caso analogo a quello di George Floyd ma anteriore di due mesi. La vittima è Edward Bronstein, 38 anni, fermato per un controllo stradale in California. Nella clip di 18 minuti si vedono gli agenti stendere a terra l'uomo ammanettato e premere con le ginocchia sulla sua schiena per un prelievo di sangue mentre lui grida che è pronto a farlo volontariamente. Poi continua a ripetere le stesse parole di Floyd, "I cant' breathe" (non riesco a respirare) prima di perdere conoscenza per 3 minuti e morire. (ANSA).