Fedez in lacrime, sono malato

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli. Ma che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto". Fedez con gli occhi lucidi, e cedendo alle lacrime in qualche momento, affida a una storia di Instagram una delle confessioni più difficili da fare: rendere nota la propria malattia. (ANSA).