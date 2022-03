Covid: Draghi, a fine marzo stop stato di emergenza

Il 31 marzo cesserà lo Stato di emergenza legato alla pandemia Covid. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "Voglio ringraziare anche tutti gli italiani - ha aggiunto - per l'altruismo, la pazienza dimostrata in questi anni: Noi siamo spesso percepiti con scarso senso civico e invece siamo stati bravissimi in questa pandemia, occorre andare fieri". (ANSA).