JPMorgan ha ricevuto pagamento del debito dalla Russia

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - JPMorgan ha ricevuto il pagamento del debito russo, lo ha elaborato e ha inviato i fondi a Citigroup, che ha il ruolo di agente di pagamento dei bond. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Il ministro delle finanze russo aveva dichiarato di aver inviato 117 milioni di dollari il 14 marzo per il pagamento degli interessi senza specificare però la banca. Il ministero aveva quindi specificato che avrebbe inizialmente provato a effettuare il pagamento in dollari, per usare successivamente i rubli in caso l'operazione fosse fallita. (ANSA).