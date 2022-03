Schwarzenegger chiede a Putin di fermare la guerra in Ucraina

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - In un intenso video di nove minuti pubblicato su Twitter Arnold Schwarzenegger parla ai suoi fan e ai soldati russi per "dire loro quello che non sanno". E poi si rivolge anche a Vladimir Putin: "Hai iniziato questa guerra, stai conducendo questa guerra, puoi fermare questa guerra". L'attore ed ex governatore della California nel filmato in inglese e sottotitolato in cirillico ha raccontato la sua esperienza personale, professando ammirazione per coloro che protestano contro la guerra in Russia definendoli i suoi "nuovi eroi". E ha spiegato quello che non viene rivelato dal governo di Mosca. "Il governo vi ha detto che è una guerra per denazificare l'Ucraina, non è vero. L'Ucraina è un paese con un presidente ebreo", ha affermato, sottolineando che vedere le immagini di questo conflitto gli fa ricordare le atrocità della Seconda guerra mondiale. (ANSA).