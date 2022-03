Covid, l'Italia dal 1 maggio dirà addio al Green Pass

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - A maggio finisce l'obbligo del Green pass: secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi in mattinata si sarebbe stabilito di mantenere l'obbligo di presentare il certificato verde in alcuni ambiti (base o super nei diversi luoghi) ancora fino al 30 aprile. Da maggio non sarà più necessario esibirlo. (ANSA).