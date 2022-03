Ucraina: Salvini, accogliere chi scappa davvero da guerra

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Accogliere chi scappa davvero dalla guerra è un dovere morale, porte e cuori aperti a donne e bimbi dall'Ucraina. Ma far sbarcare decine di migliaia di clandestini, che spesso piuttosto la guerra ce la portano in Italia, è indegno, per un Paese e per un ministro". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su twitter. (ANSA).