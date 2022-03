Di Maio, lavoriamo incessantemente per sicurezza energetica

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Il Governo e la Farnesina stanno lavorando incessantemente per salvaguardare la sicurezza energetica italiana ed europea". Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio intervenendo all'evento LETExpo. "Stiamo intraprendendo azioni concrete per mitigare le gravi conseguenze della crisi su famiglie e imprese italiane", ha spiegato il ministro, aggiungendo che "alla Farnesina è già nata un'Unità di crisi dedicata, con l'obiettivo di assicurare assistenza alle aziende italiane a fronte delle ripercussioni economiche del conflitto". "Desidero riaffermare anche in questa sede la nostra ferma condanna per l'ingiustificata aggressione russa all'Ucraina. Il Governo italiano, con il Ministero degli Esteri in prima fila, è impegnato, in coordinamento con partner e alleati, in una risposta ferma, coesa ed efficace nell'imporre alla Russia sanzioni massicce per la sua condotta", ha aggiunto. "Allo stesso tempo, restiamo convinti che l'unica via per una cessazione delle ostilità e verso una soluzione sostenibile sia quella della diplomazia e per questo continueremo a parlare con attori terzi, come Turchia, Cina, Israele, che possano facilitare una mediazione", ha sottolineato. (ANSA).